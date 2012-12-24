Футбольным хулиганам могут запретить посещать стадионы в течение 3 лет

Хулиганам на футбольных матчах запретят посещать стадион

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий права и обязанности болельщиков. Фанатам, виновным в нарушении дисциплины, могут запретить посещать стадионы в течение трех лет, вводится понятие "клубов болельщиков", обеспечение безопасности на стадионе возлагается на организаторов матча.

Новый проект закона предусматривает создание двух уровней обеспечения безопасности. На самом мероприятии порядок будут обеспечивать сотрудники полиции и организаторы матча, а бесчинствующих фанатов будут лишать возможности ходить на футбол в течение трех лет.

В законе прописаны и права болельщиков, не учтенные при разработке первого варианта законопроекта, который в настоящий момент находится на рассмотрении в Госдуме. Декларируется право зрителей на уважительное и внимательное отношение со стороны организаторов, стюардов и полицейских. Зрителям предоставляется право получения полной информации, право на оказание медицинской помощи, обеспечение безопасности жизни, имущества и здоровья.

Что касается внесенного ранее в Госдуму законопроекта "О болельщиках", то он предусматривает ответственность за нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях: штраф от тысячи до 5 тысяч рублей, либо до 15 суток административного ареста, либо запрет на посещение стадионов на срок от месяца до года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил пожизненно запретить вход на стадионы фанатам, многократно становившимся участниками беспорядков.