Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичный "Спартак" наказали за фанатские беспорядки в матче с "Уралом". Болельщики запустили ракету с одной из трибун, которая попала в фаната, сообщает "Чемпионат".

Три сектора стадиона будут закрыты на следующем домашнем матче клуба против "Краснодара".

Стоит отметить, что идентифицировать метателя не представляется возможным, поскольку весь стадион в эту минуту заволокло дымом от петард.

Предположительно, ее запустили футбольные хулиганы с одного из трех секторов, которые будут закрыты.

Кроме того, "Спартаку" предстоит выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Что касается пострадавшего болельщика - ракета попала ему в спину. Фанат получил ожоги первой и второй степени.