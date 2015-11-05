Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября 2015, 19:09

Шоу-бизнес

"Спартак" наказали за фанатские беспорядки в матче с "Уралом"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичный "Спартак" наказали за фанатские беспорядки в матче с "Уралом". Болельщики запустили ракету с одной из трибун, которая попала в фаната, сообщает "Чемпионат".

Три сектора стадиона будут закрыты на следующем домашнем матче клуба против "Краснодара".

Стоит отметить, что идентифицировать метателя не представляется возможным, поскольку весь стадион в эту минуту заволокло дымом от петард.

Предположительно, ее запустили футбольные хулиганы с одного из трех секторов, которые будут закрыты.

Кроме того, "Спартаку" предстоит выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Что касается пострадавшего болельщика - ракета попала ему в спину. Фанат получил ожоги первой и второй степени.

фанаты Спартак Урал футбольные беспорядки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика