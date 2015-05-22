Центробанк снизил на выходные курс доллара и евро

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ЦБ снизил на выходные – 23 и 24 мая – курсы доллара и евро, сообщается на сайте регулятора.
Доллар упал на 13 копеек, с 49,92 до 49,79 рубля, а евро – на две копейки, с 55,57 до 55,55 рубля.
Отметим, что Банк России 18 мая купил валюту на внутреннем валютном рынке на сумму 200 миллионов долларов.
Ранее ЦБ принял решение с 13 мая ежедневно покупать по 100–200 миллионов долларов. Для минимизации влияния на динамику валютного курса покупки будут осуществляться равномерно в течение торгового дня.
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Однако в случае изменений ситуации на валютном рынке объем операций еще может быть скорректирован.
Напомним также, что Центробанк снизил ключевую ставку с 14 процентов до 12,5 процента. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.
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