Доллар и евро подешевели по отношению к рублю

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Официальный курс евро на пятницу снизился на 2,4 рубля, сообщает пресс-служба Банка России. Его стоимость составит 64,84 рубля. Доллар опустился на 1,5 рубля и будет стоить 52,69.

Во время послания Федеральному Собранию 4 декабря Владимир Путин назвал одной из главных целей государства борьбу с валютными спекулянтами. "Я прошу Банк России и правительство провести жесткие, скоординированные действия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса рубля", - потребовал Путин.

В Центробанке отметили, что уже провели валютные интервенции с целью корректировки курса рубля, который за эту неделю потерял в стоимости почти 10 процентов по отношению к бивалютной корзине "доллар-евро".

Банкиры считают, что курс рубля в настоящее время необоснованно занижен. "Текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений, то есть тех уровней, которые определяются действием макроэкономических факторов", - отмечается в сообщении ЦБ.

Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля.

Для ограничения темпов падения рубля в течение октября ЦБ провел интервенции на сумму 30 миллиардов долларов США.

Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает.