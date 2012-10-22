Курский вокзал эвакуировали из-за звонка о бомбе

Угроза взрыва на Курском вокзале не подтвердилась. После тщательной проверки помещений полиция не обнаружила взрывного устройства. Территорию вокзала обследовали кинологи. Пассажиров и работников вокзала эвакуировали. Движение поездов не прерывалось

На Курском вокзале проводилась эвакуация пассажиров и персонала из-за угрозы взрыва, передает "Интерфакс".

Причиной эвакуации стал анонимный звонок в полицию - "телефонный террорист" сообщил о заложенной бомбе.

Вызванные на место кинологи с собаками в течение часа проверяли все помещения вокзала, однако взрывное устройство обнаружено не было. Сейчас полиция ведет поиск звонившего. В пресс-службе вокзала сообщили, что инцидент не повлиял на отправку и прибытие поездов.

К сожалению, это уже не первый случай "телефонного терроризма" за последние несколько дней. Так, на прошлой неделе полицейским пришлось проверять на наличие взрывчатки офис Сбербанка на улице Вавилова, а также станцию метро "Молодежная". В обоих случаях информация о бомбе не подтвердилась.

Всего в октябре произошло уже около 10 подобных инцидентов, в том числе 5 октября полицейские были вынуждены эвакуировать пассажиров Ярославского вокзала.