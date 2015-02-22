Сообщение о бомбе в клубе Volta оказалось ложным

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сообщение о бомбе, якобы заложенной в рок-клубе Volta в Бумажном проезде, не подтвердилось. Сотрудники полиции осмотрели здание и не обнаружили ничего подозрительного, сообщает Агентство "Москва".

Ранее из-за звонка о взрывном устройстве из клуба вывели около 200 человек.

Отметим, в 17.30 в Volta должен был начаться музыкальный фестиваль "Play it loud". В числе участников - британские группы Sham 69, English Dogs и The Vile, а также российский коллектив Restless.

Как сообщил M24.ru сотрудник клуба, фестиваль проходит по расписанию.