Бизнес-центр "Белая площадь" эвакуировали из-за бесхозного чемодана

Фото: m24.ru/Никита Щуренков

В столице эвакуировали бизнес-центр "Белая площадь" из-за угрозы взрыва, сообщили m24.ru в полиции.

В одном из ресторанов обнаружили подозрительную сумку. Эвакуировали здание "B". Сообщения об эвакуации появились и в Twitter. Так, в одном из сообщений говорится, что людей вывели из здания, площадь огородили.

Полиция не обнаружила никаких взрывных устройств. В бесхозном чемодане обнаружили лишь вещи. Людей запускают обратно в здание.

Напомним, около 400 человек эвакуировала полиция с Курского вокзала после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Неизвестный позвонил сегодня утром на службу "02" и сообщил о заложенном в здании вокзала взрывном устройстве. На место ЧП прибыли оперативные службы города, кинологи приступили к обследованию здания вокзала.

Полиция не обнаружила никаких взрывных устройств. Вокзал работает в обычном режиме. Как отметил представитель пресс-службы "Дирекции железнодорожных вокзалов" Константин Харламов, эвакуация не повлияла на расписание движение поездов.