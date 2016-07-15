Форма поиска по сайту

15 июля 2016, 15:32

Происшествия

В аэропорту Ниццы эвакуировали зону получения багажа

Фото: AP/Luca Bruno

Из здания аэропорта Ниццы эвакуируют людей, сообщает "Интерфакс". Воздушная гавань блокирована военными.

Причины эвакуации пока неизвестны, но, предположительно, такие меры связаны с бесхозным багажом.

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. В этот день в Ницце большое количество людей собралось смотреть салют на Английской набережной. Тогда неизвестный – предположительно, местный житель – на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей.

Один из терминалов аэропорта Ниццы оцеплен военными

Мужчину был застрелен полицией. Всего при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека, сотни пострадали. Среди них – одна погибшая россиянка.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом. Правоохранительные органы пока не квалифицировали атаку как теракт. Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.

Сюжет: Трагедия в Ницце
