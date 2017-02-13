Эвакуацию жителей объявили в Калифорнии из-за риска разрушения плотины

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Власти Калифорнии объявили эвакуацию населения, живущего ниже плотины Оровилл на севере штата, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Всего в зоне эвакуации находятся около 130 тысяч человек. Это населенные пункты Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли, Оровилл и Юба-сити.

11 февраля после сильных дождей вода в плотине начала переливаться сначала через запасной, а затем и основной водосброс. По мнению властей, поврежденный в результате эрозии резервный водосброс может обрушиться в течение ближайших часов и это приведет к разливу воды из озера Оровилл.

Чтобы не допустить аварии, сброс был увеличен до 2,8 тысячи кубометров в минуту. Объем всего водоема составляет около 4,3 миллиарда кубометров. Плотина Оровилл была построена между 1962 и 1968 годами и считается самой высокой в Штатах.