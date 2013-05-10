Информация о бомбе в ТЦ на юго-востоке города оказалась ложной

Фото: ИТАР-ТАСС

Сообщение о бомбе, заложенной в здании торгового центра на юго-востоке Москвы, оказалось ложным. Кинологи и эксперты завершили осмотр всех помещений комплекса. Взрывное устройство не обнаружено, сообщает телеканал "Москва 24".

Полиция выясняет личность звонившего.

Напомним, сообщение о заложенной бомбе в ТЦ "Марьинский пассаж" поступило 10 мая в 17.23. Из здания были эвакуированы 200 человек.



Заметим, в последнее время участились сообщения о "минировании" торговых центов. Так ТЦ "Румянцево" прекращал работу из-за угрозы взрыва три дня подряд: 6, 7 и 8 апреля. За эти дни в общей сложности было эвакуировано около 70 тысяч человек. Во всех случаях вызовы оказались ложными. По подозрению в "телефонном терроризме" задержан сотрудник торгового центра.

Похожие звонки в марте не давали покоя посетителям торгового центра "Щука" – неизвестный "минировал" магазин четыре раза. Позже был задержан контролер ТЦ, который предположительно и сообщал о бомбе. Ему грозит до трех лет лишения свободы.