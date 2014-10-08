Около школы в Солнечногорске нашли четыре гранаты, ученики эвакуированы

Фото: ТАСС/Виталий Иванов

Ученики одной из школ Солнечногорска были эвакуированы после того, как рядом с учебным заведением обнаружили четыре гранаты времен Великой Отечественной войны. На месте работают саперы, сообщает Агентство "Москва".

Взрывоопасную находку сделали рабочие во время прокладки коммуникаций рядом со зданием школы. Территория оцеплена, проводятся работы по обезвреживанию боеприпасов.

Стоит отметить, что боеприпасы времен войны находят на территории Москвы и Подмосковья регулярно. Так, 22 сентября в парке "Измайлово" местные жители обнаружили 56 76-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре ручные гранаты времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы хранились в подземном "схроне".

13 сентября в Клинском районе Московской области обнаружили около 20 боеприпасов. Предположительно снаряды там спрятали "черные копатели". В конце августа снаряды находили неподалеку от города Фрязино, в деревне под Можайском, а также в Старом Рузском районе.

Кроме того, еще один снаряд был найден коммунальщиками во дворе дома на востоке Москвы.