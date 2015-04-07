В центре города москвич забрался в свой автомобиль, погруженный на эвакуатор

Фото: M24.ru

Молодой москвич забрался в свой автомобиль, который пытались эвакуировать в центре столицы, и отказывается выходить из машины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Вечером во вторник на пересечении улицы Петровка и Столешникова переулка сотрудники эвакуаторной службы убирали неправильно припаркованные автомобили. Среди них и оказался Mercedes жителя столицы.

Мужчина подошел к своей машине, когда она уже была погружена на платформу эвакуатора, после чего забрался в салон и потребовал спустить автомобиль.

При этом в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) сообщили, что машина уже начала движение и двигалась несколько секунд, и именно в этот момент на эвакуатор запрыгнул мужчина. "У МАДИ и Администратора московского парковочного пространства есть видеозапись, подтверждающая это", - отметили в ведомстве.

В настоящее время ожидается прибытие ДПС на место происшествия.

"Москва в цифрах": Правила эвакуации

По правилам автомобиль должен быть возвращен водителю в том случае, если эвакуатор еще не начал движение. В таком случае нарушителю выписывается только штраф за неправильную парковку.

Напомним, в прошлом году несколько жителей столицы пытались помешать транспортировке своих автомобилей на штрафстоянку.

Так, Дмитрий Афанасьев оставил машину в неположенном месте на улице Верхние Поля. Когда автомобиль стали эвакуировать, Афанасьев сел в него и помешал процессу. Позже суд признал водителя виновным по статье КоАП "Умышленное повреждение или срыв печати" и назначил арест на пять суток.

Позже действия Афанасьева повторил Константин Алтухов. Он почти сутки просидел в автомобиле, который пытались эвакуировать. История произошла 15 октября, но опустить машину на землю удалось только на следующий день.

Примеру Алтухова последовал еще один человек – 16 октября он закрылся в своей машине, когда ее хотели эвакуировать. Правда, его довольно быстро уговорили покинуть автомобиль и транспортное средство увезли на штрафстоянку.

21 ноября в Москве произошел новый инцидент, связанный с эвакуацией автомобиля. Мужчина, заперся в своем авто, не дав эвакуаторщикам его забрать. Вместе с ним в машине находился ребенок. Автомобилистов, закрывающихся в салоне машин, погруженных на эвакуатор, прозвали "паркменами".