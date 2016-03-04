Форма поиска по сайту

04 марта 2016, 07:57

Происшествия

Курский вокзал эвакуируют после звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Около тысячи человек эвакуировано из здания Курского вокзала в Москве в связи с угрозой взрыва, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правоохранителям поступила информация о взрывном устройстве в камере хранения на Курском вокзале. На место прибыли службы города, проводится полная эвакуация. Специалисты проверяют помещения.

Пресс-секретарь Дирекции железнодорожных вокзалов Константин Харламов сообщил, что анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве поступил в 07.20.

"В настоящее время проводится полная эвакуация помещений Курского вокзала. Движение поездов не прерывалось", – добавил он.

При этом в пресс-службе Московской железной дороги заявили, что эвакуация пассажиров не повлияла на график движения поездов.

эвакуация Курский вокзал звонки о бомбе чп

Главное

