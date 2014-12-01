С Курского вокзала эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за звонка о бомбе

Фото: M24.ru

Полиция эвакуировала около 1,5 тысячи человек с Курского вокзала из-за звонка о якобы заложенной бомбе, передает Агентство "Москва".

В ходе проверки оказалось, что угроза взрыва была ложной. На движение поездов ЧП не повлияло.

Отметим, что за последнее время вокзал "минируют" второй раз: 20 октября также неизвестный сообщил о бомбе в помещении. Как оказалось, звонил 23-летний житель Тамбова, который надеялся таким образом помириться со своей девушкой.

Как ранее сообщало M24.ru, полиция планирует публиковать списки "телефонных террористов" в интернете. По мнению правоохранительных органов, если такой список появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте – уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание.