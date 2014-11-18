Начала работу горячая линия Минобороны для призывников

В Минобороны открылась горячая линия для призывников

В министерстве обороны заработала горячая линия по вопросам призыва, сообщает "Интерфакс". Она доступна по телефонам: 8(495) 696-68-03, 8(495) 696-68-04 и 8(495) 696-68-05.

Офицеры, дежурящие на линии, должны оперативно реагировать в случае вопросов в военкоматах и при прохождении медкомиссии. Аналогичные горячие линии заработали во всех штабах военных округов и в военкоматах.

Кроме того, на сайте Минобороны можно обратиться в действующие приемные командующих родами войск и военными округами.

Отметим, что работать горячая линия будет еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Осенний призыв начался 1 октября и закончится 31 декабря. Осенью 2014 года в российскую армию планируется призвать более 150 тысяч человек.