18 сентября 2013, 17:51

Экономика

На строящейся Загорской электростанции ГАЭС-2 произошла авария

Создана комиссия для выяснения причин затопления Загорской ГЭС

На строящейся второй очереди Загорской гидроаккумуляторной электростанции (ГАЭС-2) сегодня около часа ночи произошла авария, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

Причиной аварии послужило проседание грунта под плитой фундамента здания. Вследствие этого произошло частичное подтопление машинного отделения электростанции. На работу соседней электростанции ГАЭС-1 это не повлияло, она работает в штатном режиме.

В настоящее время подтопление полностью локализовано и начались работы по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.

Угрозы затопления населенных пунктов нет. По факту произошедшего ведется расследование.

электростанции авария чп мо

