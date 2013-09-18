На строящейся Загорской электростанции ГАЭС-2 произошла авария

Создана комиссия для выяснения причин затопления Загорской ГЭС

На строящейся второй очереди Загорской гидроаккумуляторной электростанции (ГАЭС-2) сегодня около часа ночи произошла авария, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

Причиной аварии послужило проседание грунта под плитой фундамента здания. Вследствие этого произошло частичное подтопление машинного отделения электростанции. На работу соседней электростанции ГАЭС-1 это не повлияло, она работает в штатном режиме.

В настоящее время подтопление полностью локализовано и начались работы по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.

Угрозы затопления населенных пунктов нет. По факту произошедшего ведется расследование.