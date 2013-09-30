В свет вышел альбом диджея и композитора Моби под названием Innocents

Фото: moby.com

Сегодня, 30 сентября, американский диджей, мультиинструменталист и композитор Ричард Моби Холл выпустил 11-й по счету альбом Innocents ("Невинные"), над которым он работал полтора года. Впервые артист заявил о новой пластинке 1 июля 2013 года.

Тогда же музыкант выпустил первый официальный сингл A Case for Shame. Альбом целиком был записан в домашней студии, находящейся в квартире музыканта. Обложку и другие фотографии к альбому сделал также он сам. Также было и с предыдущим альбомом Destroyer, вышедшем в 2011 году.

Отличием от предыдущих релизов является то, что его продюсером выступил не Моби, а обладатель премии "Грэмми" Марк Стент, до этого работавший с Muse, Depeche Mode, Бьорк, U2, Coldplay, Мадонной и многими другими.

В записи пластинки участвовали группа Cold Specks, Уэйн Койн (The Flaming Lips), Марк Ланеган (Queens of the Stone Age), инди-фолк певец Дамьен Джурадо, Скайлар Грей и Иньян Бэссей, которого также можно услышать на альбоме Destroyed.

Innocents можно скачать на iTunes и в официальном онлайн-магазине музыканта. Для скачивания доступен обычный альбом и Deluxe-версия на двух CD-дисках, включающая в себя шесть бонус-треков.