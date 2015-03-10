Форма поиска по сайту

10 марта 2015, 18:42

Культура

Новый альбом электронщика Hudson Mohawke выйдет в июне

Hudson Mohawke. Фото: facebook.com/hudsonmohawke

Электронщик из Глазго Hudson Mohawke, являющийся резидентом лейбла Warp (Aphex Twin, Brian Eno, Boards Of Canada), выпустит новый альбом 15 июня. В настоящий момент можно посмотреть видео-превью альбома, судя по которому, в музыке будет много нойза и синтезаторных пил.

В пластинку под названием Lantern войдут 14 треков. Вместе с Hudson Mohawke на релизе можно будет услышать Antony, Irfane, Miguel, Jhené Aiko, Ruckazoid, Devaeux и других. Тур в поддержку альбома стартует уже 13 марта.

Hudson Mohawke – это сочетание хип-хопа покойного J Dilla и переливистой электроники, которую называли в свое время не иначе как "вонки" (wonky).

Под его инструменталы записывались такие рэперы, как Pusha T, Future, Travi$ Scott, French Montana и король "южного угара" Danny Brown.

С предыдущими работами музыканта можно ознакомиться здесь.

