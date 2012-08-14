Электрозаправки появятся на территории московских ТРЦ

ИТАР-ТАСС

Впервые в России зарядные станции для электромобилей заработают на территории торговых комплексов. 16 августа четыре электрозаправки будут открыты в ТРЦ "Город".

Их построили в рамках реализации проекта по созданию инфраструктуры для электротранспорта "МОЭСК-EV".

Как сообщает пресс-служба Московской объединенной электросетевой компании, до этого зарядные станции устанавливались лишь на объектах "МОЭСК" и "РОЛЬФ-Импорт" – первого продавца электромобилей в России.

Напомним, в Москве и области на сегодня открыто 28 зарядных электрозаправок.

Все станции с помощью специального программного обеспечения объединены в информационную сеть, что позволяет управлять ими из одного центра. Потребители получают доступ к заправкам с помощью электронных RFID-карт.