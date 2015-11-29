Москва сэкономила 39 млрд рублей за счет энергосбережения за 4 года

Фото: ТАСС

Москва сэкономила 39 млрд рублей за счет энергосбережения с 2011 по 2015 год, что составило 40% от плана по закону об энергосбережении до 2020 года. Об этом рассказал глава департамента топливно-энергетического хозяйства города Павел Ливинский в эфире телеканала "Россия 24".

"Энергоемкость ВРП уже у нас снизилась на 20%. План стоит 40% по закону об энергосбережению к 2020 году. Половина пути пройдена, половина целевого показателя выполнена. Выполнен большой комплекс мероприятий. Общая экономия – 39 млрд рублей в рамках энергосбережения была достигнута в городе (в Москве) за период с 11 по 15 год", – сообщил Ливинский.

Федеральный закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности был принят в 2009 году. Начиная с 2010 года реализуется государственная программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности