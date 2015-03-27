Внешнее освещение Кремля отключат в рамках акции "Час земли"

Фото: 60.wwf.ru

28 марта на один час отключат внешнее освещение Московского Кремля в рамках экологической акции "Час Земли", сообщает пресс-служба администрации президента.

Освещение официальной резиденции главы государства по решению Владимира Путина не будет работать с 20.30 до 21.30.

Напомним, ежегодная акция "Час Земли", которая проводится в последнюю субботу первого месяца весны. В 20.30 по местному времени ее участники выключают свет и электроприборы на один час. Цель акции – привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды. M24.ru расскажет, где отключат свет, и какие мероприятия ожидаются в рамках акции.

"Час Земли" впервые провели под эгидой Всемирного фонда дикой природы WWF в Австралии, в 2007 году. На следующий год мероприятие получило мировую поддержку. Москва присоединилась к акции в 2009 году. В 2013 году к акции присоединилось более 70 городов. Тогда впервые была отключена подсветка Московского Кремля. В 2014 году в столице было отключено около 400 зданий.

Акция призывает жителей планеты задуматься об экономии природных ресурсов и необходимости борьбы с изменениями климата.

Власти столицы отключат подсветку на 820 зданиях. Эта мера позволит сэкономить около 15 мегаватт электроэнергии. Предполагается, что в этом году в акции примут участие около миллиона москвичей.

В субботу в 20.30 отключат подсветку на 7 сталинских высотках, 10 мостах в центре города, 246 домах на Садовом и 23 – на Бульварном кольце. В темноту погрузятся фасады зданий на Ярославском, Каширском и Варшавском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах.

Погаснет подсветка столичной мэрии, Государственной Думы и Совета Федерации, большинства театров, вокзалов, главного корпуса МГУ, стадиона "Лужники".

Не останется в стороне и Московский зоопарк. В 20.30 на час отключат подсветку главного входа, а закончится праздник интерактивным театрализованным представлением и светодиодным шоу.

Подключился к акции и ВДНХ. На время "Часа Земли" погаснет подсветка рекламных конструкций, частично будет отключено наружное освещение, выключена архитектурно-художественная подсветка арки главного входа и освещение павильонов главной аллеи и выставочного павильона №75.

ВДНХ уже шестой год подряд участвует в акции. Но в целях безопасности посетителей выставки фонари, расположенные на центральной аллее, оставят включенными.

А вот в Измайловском парке отключат подсветку Большого колеса обозрения и здания дирекции. Для парка это будет первый "Час Земли".

По словам главы департамента топливно-энергетического хозяйства Павла Ливинского, главная задача акции – призвать жителей подумать о ресурсах планеты и начать их экономить. Если каждый москвич в этот час погасит свет в своей квартире и выключит электроприборы, то цифры экономии по городу будут солидными. В прошлом году город сэкономил 384 мегаватта, тогда подсветку отключили на 400 домах. В 2014 году была отключена подсветка Исторического музея, ГУМа, храма Василия Блаженного и части Кремлевской стены, Белого дома, храма Христа Спасителя, Госдумы и других зданий.

Во время акции в столице пройдет велопробег от Нового Арбата до Тверской улицы. Колонну возглавят руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, глава департамента транспорта Максим Ликсутов и директор WWF в России Игорь Честин. Велопробег стартует в 20.55 от Нового Арбата, дом 36/9, а завершится 21.25 у памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице.

В велопробеге примут участие более 400 человек, в том числе это велоклуб "32 спицы", велосипедное движения "Русвелос" и "Велосветлячки".

А в 20.00 москвичи и гости города смогут посетить концерт в сквере у памятника. Там же пройдет флешмоб, участники которого выложат число "60" из свечей.