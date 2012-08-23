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Вода

23 августа 2012, 15:01

Соцнормы потребления услуг ЖКЖ могут ввести в России

электроэнергия вода Минрегион

ИТАР-ТАСС

Минрегион разработал проект, который предусматривает переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг. Введение социальных норм позволит потребителям корректировать размеры платежей.

"В долгосрочной перспективе это нововведение должно стимулировать установку приборов учета и воспитывать у потребителей энергоэффективное поведение", – передает ИТАР-ТАСС слова главы Минрегиона России Олега Говоруна. Кроме того, социальные нормы будут способствовать повышению эффективности системы социальной защиты населения, а также снижению тарифной нагрузки на промышленные предприятия.

Размер социальной нормы установят отдельно в каждом субъекте России на основании методики расчета социальной нормы в электроэнергетике. Расчет социальной нормы будет производиться с учетом региональных особенностей, а также интересов социально незащищенных групп населения.

Минрегион отмечает, что введение социальных норм не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

На рассмотрение правительству законопроект будет представлен 30 августа 2012 года. Если правительство одобрит предложения Минрегиона, то в нескольких субъектах РФ в течение 2013 года будут запущены пилотные проекты. После оценки результатов пилотных проектов будет приниматься решение о введении социальной нормы в сфере электроснабжения на всей территории страны.

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