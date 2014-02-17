Общедомовыми счетчиками в этом году бесплатно оснастят 2 тысячи домов

Фото: ИТАР-ТАСС
Две тысячи жилых многоэтажек в этом году бесплатно оснастят общедомовыми счетчиками, сообщает пресс-служба Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).
Приборы учета установят в рамках инвестиционной программы филиала МОЭСК "Энергоучет"
В прошлом году в рамках той же программы за счет компании было установлено более 7 тысяч счетчиков, а в дальнейшем она может охватить около 70 тысяч домов.
"В перспективе клиенты будут оснащены средствами учета на границе балансовой принадлежности по всем отходящим линиям сетей ОАО МОЭСК", - отметили в пресс-службе.
МОЭСК является крупнейшей межрегиональной распределительной сетевой компанией в масштабах страны. Компания обслуживает потребителей Москвы и Московской области.
