Общедомовыми счетчиками в этом году бесплатно оснастят 2 тысячи домов

Фото: ИТАР-ТАСС

Две тысячи жилых многоэтажек в этом году бесплатно оснастят общедомовыми счетчиками, сообщает пресс-служба Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК).

Приборы учета установят в рамках инвестиционной программы филиала МОЭСК "Энергоучет"

В прошлом году в рамках той же программы за счет компании было установлено более 7 тысяч счетчиков, а в дальнейшем она может охватить около 70 тысяч домов.

"В перспективе клиенты будут оснащены средствами учета на границе балансовой принадлежности по всем отходящим линиям сетей ОАО МОЭСК", - отметили в пресс-службе.

МОЭСК является крупнейшей межрегиональной распределительной сетевой компанией в масштабах страны. Компания обслуживает потребителей Москвы и Московской области.