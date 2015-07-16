Стадион "ЦСКА" будет обеспечен электроэнергией к концу года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

К концу года строящийся футбольный стадион "ЦСКА" будет обеспечен электроэнергией, сообщает пресс-служба компании "МОЭСК". Стадион планируется использовать в качестве тренировочной площадки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Энергетики построят около 20 километров сетей различного класса напряжения. Суммарная мощность, востребованная спортивным сооружением, составляет более 7200 кВт.

Ранее m24.ru сообщало, что строительство стадиона ЦСКА планируется завершить к началу следующего года. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, работы идут в хорошем темпе. Сейчас возводится северная трибуна стадиона. Он отметил, что основные конструкции южной, западной и восточной трибун уже готовы.

Напомним, новая арена ЦСКА будет рассчитана на 30 тысяч зрителей. В состав комплекса, площадь которого составляет 172 тысячи квадратных метров, войдет детско-юношеская спортивная школа, музей ЦСКА, гостиница, рестораны, кафе, магазин сувениров, медицинский центр и парковка на 1,4 тысячи машино-мест.

Стадион строится на 3-й Песчаной улице в Северном административном округе Москвы. Его строительство началось в 2007 году. В настоящее время "красно-синие" проводят свои домашние матчи на "Арене Химки".

Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году домашняя арена "красно-синих" будет использоваться как тренировочное поле для команд-участниц мундиаля.