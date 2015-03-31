Форма поиска по сайту

31 марта 2015, 21:28

В Москве и области к 12 апреля обновят 35 пассажирских платформ

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Центральная пригородная пассажирская компания обновит 35 пассажирских платформ в Москве и Московской области, сообщает пресс-служба компании.

"К празднику Пасхи ОАО "Центральная ППК" обновит пассажирские обустройства пяти остановочных пунктов в черте Москвы и 30 остановочных пунктов в Московской области", – говорится в сообщении.

В компании уточняют, что планируется покрасить платформы и малые архитектурные формы. Кроме того, на посадочных платформах будут обновлены полосы безопасности.

Как сообщалось ранее, в дни Вербного воскресенья (5 апреля) и Пасхи (12 апреля) на девяти пригородных направлениях появятся дополнительные остановки. Назначат их 46 электричкам, следующим на Москву, и 65 поездам из столицы.

Остановки назначаются на следующих пунктах:

  • Никольское Горьковского направления;
  • Троицкая, Миитовская Рижского направления;
  • Сколково, Крекшино, Алабино Киевского направления;
  • Баковка, Здравница, Портновская, Полушкино Белорусского направления;
  • Шереметьевская, Новодачная Савеловского направления;
  • Удельная, Ильинская Казанского направления;
  • Правда Ярославского направления;
  • Бутово, Щербинка Курского направления;
  • Булатниково, Калинина, Чертаново Павелецкого направления.

Напомним, с 29 марта, на всех направлениях Московской железной дороги (МЖД) начали курсировать так называемые дачные поезда. Речь идет об электричках, которые проходят через районы крупных дачных массивов и садовых товариществ на территории Подмосковья и соседних областей.

Для удобства дачников некоторым электричкам продлили маршрут следования и добавили дополнительные остановки. Самые серьезные изменения коснулись расписания пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений.

Так, на Рижском направлении по рабочим дням дополнительно вводится два утренних пригородных поезда Нахабино – Ленинградская – Нахабино. С Белорусского вокзала с 30 марта по 22 октября запустят дополнительный скорый электропоезд Москва – Одинцово – Москва. Он будет курсировать с понедельника по четверг.

На сайте Московской железной дороги сообщается, что со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах. Кроме того, для пассажиров работает единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД": 8 (800) 775-00-00.

