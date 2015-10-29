Около 14 млн пассажиров ЦППК купили абонементы на электрички в октябре

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В октябре более 13,7 миллионов пассажиров Центральной ППК купили на электрички абонементные билеты, сообщает Агентство "Москва".

Самыми популярными в этом месяце были абонементы "Ежедневно", "Рабочего дня", "На количество поездок" и "Выходного дня". Их доля составила 89,5 процентов от общего числа купленных абонементов.

Покупка абонемента позволяет пассажирам экономить до 70 процентов стоимости поездки по отношению к разовому билету. Кроме того, более 1,5 тысячи билетных автоматов компании поддерживают возможность записи абонементов на транспортные карты. 1 тысяча 240 автоматов оборудованы терминалами для оплаты банковской картой, а 993 – для бесконтактной оплаты по технологии PayPass/PayWave.

Напомним, скоро у пассажиров пригородных электричек появится возможность оплачивать проезд по системе "Электронный кошелек". Пилотный проект запущен на Ярославском направлении МЖД.

Сейчас оплачивать проезд на электричке можно с помощью карты "Тройка". Для этого необходимо записать на нее абонемент или разовый билет. Новая система будет работать не только с "Тройкой", но и с подмосковной транспортной картой "Стрелка".

Кроме того, пассажиру не нужно будет записывать на карту билет до конкретного пункта назначения – потребуется лишь приложить карту к турникету или валидатору в начале и в конце пути. Система сама спишет необходимую сумму. Для того чтобы проект заработал в полной мере, планируется установить на тех станциях, где нет турникетов, валидаторы.