Треть пассажиров пригородных электричек покупают абонементы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

32 процента пассажиров пригородных электричек предпочитают покупать абонементы, сообщает пресс-служба Центральной пригородной транспортной компании.

В минувшем месяце 13,73 миллиона пассажиров электричек сделали выбор в пользу абонементов. Наиболее популярными являются билеты категории "Ежедневно", "Рабочего дня", "На количество поездок" и "Выходного дня". Их доля составляет 89,5 процента.

Покупка абонемента позволяет пассажирам сэкономить до 70 процентов стоимости поездки.

Всего более 1500 билетных автоматов компании поддерживают возможность записи абонементных билетов на транспортные карты. 1240 автоматов оборудованы терминалами для оплаты банковской картой, а 993 – для бесконтактной оплаты по технологии PayPass/PayWave.

С начала года в подмосковных электричках действует единая транспортная карта "Стрелка", котороый также можно оплатить проезд в автобусе. Стоит транспортная карта 200 рублей, 80 рублей составляет залоговая стоимость, а 120 рублей зачисляются на баланс.

Цена билета снижается на 2 рубля каждые 10 поездок. Первые 10 поездок стоят 28 рублей, следующие 10 поездок – 26 рублей и так далее. Таким образом "Стрелка" работает по принципу "чем больше ездишь, тем меньше платишь".

Напомним, в Москве еще в апреле 2013 года запустили единую транспортную карту "Тройка". С ее помощью можно расплачиваться за поездки в метро, наземном транспорте, электричках и на "Аэроэкспрессе". Пополнять "Тройку" надо через кассы и автоматы в метро. В подземке установят 223 банкомата, которые будут обслуживать карту. В дальнейшем "Тройку" планируется персонифицировать.

Согласно опросу, который проводился в рамках проекта "Активный гражданин", электричками пользуются 63 процента проголосовавших граждан, то есть почти 162 тысячи человек. Из них 17,2 процента ездят на электричках ежедневно, 10,1 – еженедельно, 25,4 – несколько раз в месяц.

Москвичи пользуются этим видом транспорта для поездок на дачу (27,3 процента), на работу (26,1 процента) или в гости в Подмосковье (25,8 процента). По 9 процентов участников опроса используют электрички для поездок внутри города и в аэропорт.