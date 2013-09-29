В Подмосковье сошли с рельсов три вагона со щебнем

Фото: ИТАР-ТАСС

В Орехово-Зуевском районе Подмосковья с рельсов сошли три вагона со щебнем. В результате инцидента были задержаны два пригородных поезда сообщением Куровская-Александров

Как сообщает ИТАР-ТАСС, инцидент произошел сегодня в 18:05 на станции "Давыдово", расположенной на Большом железнодорожном кольце.

На место аварии для ликвидации схода были оперативно отправлены восстановительные поезда со станции "Воскресенск" и "Орехово-Зуево".

Два часа спустя для движения поездов был освобожден первый главный путь.

Сейчас специалисты устанавливаются причины происшествия.