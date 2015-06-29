Аэроэкспрессы в Шереметьево шли с опозданием из-за повреждения кабеля

Аэроэкспрессы до аэропорта Шереметьево и обратно идут с опозданиями

На Савеловском направлении Московской железной дороги из-за повреждения кабеля задерживались поезда, в том числе аэроэкспрессы в Шереметьево, сообщили m24.ru в пресс-службе РЖД.

По данным компании, авария произошла из-за земельных работ, не согласованных с Московской железной дорогой. В результате вмешательства светофоры показывали красный свет.

Движение на участке не было остановлено, оно осуществлялось диспетчерами с помощью средств связи. На месте работала оперативная бригада специалистов, которая уже устранила причины произошедшего.

Из-за ЧП задержали поезда Савеловского направления и три аэроэкспресса в Шереметьево, изменения в графике составили 15-30 минут. Как отмечает телеканал "Москва 24", всего от графика отклонились восемь поездов.

В "Аэроэкспрессе" заявили, что все пассажиры задержанных поездов могут компенсировать затраты на билет, а у опоздавших на авиарейсы есть возможность получить стоимость авиабилета.