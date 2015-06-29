Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня 2015, 12:26

Транспорт

Аэроэкспрессы в Шереметьево шли с опозданием из-за повреждения кабеля

Аэроэкспрессы до аэропорта Шереметьево и обратно идут с опозданиями

На Савеловском направлении Московской железной дороги из-за повреждения кабеля задерживались поезда, в том числе аэроэкспрессы в Шереметьево, сообщили m24.ru в пресс-службе РЖД.

По данным компании, авария произошла из-за земельных работ, не согласованных с Московской железной дорогой. В результате вмешательства светофоры показывали красный свет.

Движение на участке не было остановлено, оно осуществлялось диспетчерами с помощью средств связи. На месте работала оперативная бригада специалистов, которая уже устранила причины произошедшего.

Из-за ЧП задержали поезда Савеловского направления и три аэроэкспресса в Шереметьево, изменения в графике составили 15-30 минут. Как отмечает телеканал "Москва 24", всего от графика отклонились восемь поездов.

В "Аэроэкспрессе" заявили, что все пассажиры задержанных поездов могут компенсировать затраты на билет, а у опоздавших на авиарейсы есть возможность получить стоимость авиабилета.

Сайты по теме


электрички аэроэкспрессы ж/д и вокзалы Савеловское направление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика