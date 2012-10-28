Российские железные дороги перешли на зимний график движения

Фото: ИТАР-ТАСС

Зимний график движения поездов начал действовать по всей стране в полночь по московскому времени. Отменены "сезонные" поезда, "дачные " электрички, изменился график движения ряда поездов, следующих в международном сообщении.

"Корректировка расписания в преддверии зимы – это стандартная процедура, которая проводится в последнее воскресенье октября", – сообщила ИТАР-ТАСС пресс-служба РЖД.

Пресс-служба призывает пассажиров быть внимательными и учитывать сезонные изменения.

Новое расписание можно узнать на станциях и платформах РЖД.