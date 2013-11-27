Ситуационно-аналитический центр ЦППК заработает в 2014 году

"Интервью": Борис Хромов - об итогах работы ЦППК в 2013 году

Ситуационно-аналитический центр Центральной пригородной пассажирской компании заработает с 1 января 2014 года, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" глава ЦППК Михаил Хромов.

По его словам, сейчас продолжается работа по обустройству нового центра.

"Задача этого центра в первую очередь – это взаимодействие компании с пассажирами. Мы оснастили остановочные пункты системами видеонаблюдения, которые направлены на то, чтобы, во-первых, фиксировать безбилетный проезд, во-вторых - безопасность на платформах, и в-третьих, это взаимодействие пассажир – касса, пассажир – билетопечатающий автомат. Эта система позволяет мониторить и не допускать очереди при приобретении билета", - рассказал Михаил Хромов.

Глава компании добавил, что начала работу "горячая линия ЦППК" для обращений пассажиров. "Она одно время работала. После этого мы начали взаимодействовать с РЖД, а теперь еще открываем и свою", - сказал он.

Кроме того, Михаил Хромов не исключил возможности появления Skype-кабин на других крупных станциях в Москве. Сейчас такая кабина работает в Выхино.

"Места для кабин будем подбирать по тому, где больше всего пассажиров и где эта услуга может быть больше всего востребована. Это крупные станции в Москве, такие же как "Выхино": "Тушино", "Царицыно". И в области, в крупных городах, где возможно поставить эти кабины: Подольск, Одинцово, Железнодорожный", - отметил он.