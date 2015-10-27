Расписание подмосковных электричек изменено из-за ремонта путей

Фото: ТАСС/Елена Пальм

График движения электричек на Киевском, Павелецком и Белорусском направлениях МЖД изменен в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"На Киевском направлении железнодорожники продолжают цикл ночных работ по ремонту II главного пути на перегоне Бекасово-1 – Селятино и на станции "Бекасово-1". Технологические "окна" назначены с 27 октября по 10 ноября с 23:00 до 6:50, кроме ночей с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник", – отметили в пресс-службе.

На время ремонта отменено несколько электричек, курсирующих не в часы "пик": четыре пригородных поезда на участке Москва – Нара и по одному электропоезду на участках Апрелевка – Нара, Бекасово-Сортировочное – Апрелевка и Москва – Апрелевка.

Также на участке Москва – Бекасово–Сортировочное временно не выполняют рейсы электрички № 6470 (отправлением в 05.49 со станции Бекасово–Сортировочное) и № 6471 (в 20.12 из Москвы). Несколько электричек, курсирующих ночью и ранним утром, отправляются в рейс раньше или позже привычного расписания.

С 28 по 30 октября и 2, 3, 5, 6, 9 и 10 ноября продолжится модернизация на первом главном пути перегона Апрелевка – Селятино и станции Апрелевка. Для работ выбрано дневное время – с 10.00 до 14.00. В дни ремонта из расписания выведены три дневных пригородных поезда: один на участке Москва – Апрелевка и два – на участке Москва – Кресты.

Пять электричек, отправляющихся с Киевского вокзала столицы в дневное время, начнут следовать по маршруту раньше или позже привычного расписания.

На Павелецком направлении МЖД ремонтно-путевые работы продолжаются на станции "Авиационная". "Так, с 20.20 29 октября до 10:20 31 октября железнодорожники проведут работы по врезке двух стрелочных переводов", – рассказали в пресс-службе РЖД.

Из-за этого несколько пригородных поездов не будут курсировать между станциями "Домодедово" и "Аэропорт Домодедово", они проследуют по укороченному маршруту. Некоторые электропоезда, курсирующие не в часы "пик", отправятся в рейс раньше или позже установленного расписания.

На Белорусском направлении МЖД станции Тучково с 28 по 29 октября и 2, 3, 5, 6 и 9 ноября железнодорожники предоставляют технологические "окна" сторонней строительной компании, ведущей работы по монтажу пролетного строения автомобильного путепровода через железную дорогу.

"Для проведения работ в период с 12:45 до 15.15 будет сниматься напряжение в контактной сети на первом и втором главных путях. В связи с этим на участке Кубинка-1 – Можайск выведено четыре пригородных поезда, курсирующих не в часы "пик", – говорится в сообщении.