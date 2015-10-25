Из графика пригородных поездов вывели "дачные" электрички

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

С 25 октября в расписании пригородных поездов Московской железной дороги произошли серьезные изменения: из графика вывели "дачные" электрички, сообщает пресс-служба МЖД.

В основном это были поезда, назначенные на пятницу и на выходные дни. Вместо них на наиболее востребованных направлениях назначаются другие, а некоторым электропоездам будет продлен маршрут следования. В МЖД попросили уточнять расписание и "быть внимательными при выборе маршрута и времени отправления электропоездов".

Со всеми изменениями в графике можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

Кроме того, изменения связаны с переходом на "зимнее время" соседних с Россией стран: из-за этого корректируется время отправления международных пассажирских поездов, что влияет на график движения пригородных электричек.

Самые серьезные изменения внесены в расписание пригородных поездов Белорусского направления.