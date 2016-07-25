Пассажиропоток Киевского направления МЖД увеличился на 2 тысячи человек

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Ежедневный пассажиропоток электричек Киевского направления с начала года увеличился на две тысячи человек, сообщает mos.ru. Согласно опросам Центральной пригородной пассажирской компании, ранее все эти люди пользовались личным транспортом.

Чтобы облегчить транспортную доступность для жителей ТиНАО и области, с июля на этом направлении запустили 28 дополнительных поездов: 22 из них курсируют в будни и еще шесть – по выходным. А это еще 26 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря новым поездам интервалы движения в часы пик сократились на 40 процентов. Также это позволило на 30 процентов снизить среднюю наполняемость вагонов электричек.

Автоматические билетные киоски, которые установят на Киевском направлении Московской железной дороги, будут питаться от солнечных батарей. Нажав кнопку на аппарате, можно распечатать посадочный купон, который пассажир сможет показать контролерам.

На станции назначения можно предъявить этот купон, чтобы оплатить поездку. Устройства должны быть оснащены мощным резервным аккумулятором, а корпус обработан антивандальной пленкой.