Хулиганы разбили окна в нескольких электричках

Фото: ТАСС/Алексей Мальгавко

Вандалы камнями разбили окна в нескольких скоростных электричках, следовавших по Ярославскому и Горьковскому направлениям, сообщает пресс-служба "Центральной ППК".

Компания просит горожан сообщать об актах вандализма в полицию, потому что от этого зависит не только сохранность поездов, но и безопасность пассажиров.

Отметим, это не первый случай вандализма. Ранее подростки бросили бутылку в отходящий от платформы поезд, разбив стекло автоматической двери. В результате пассажир, стоявший в тамбуре, получил колото-резаные раны лица.

Напомним, всего в 2014 году на полигоне московской железной дороги зафиксировано 700 случаев незаконного вмешательства в работу поездов.

Так, в прошедшем году 67 раз поезда закидывали камнями, 56 раз вандалы пытались повредить поезда. Злоумышленники 99 раз разбирали железнодорожные пути и нарушали работу средств сигнализации. По факту совершения 295 краж возбуждено 106 уголовных дел. Нарушители, по большей части – это несовершеннолетние, безработные и лица без определенного места жительства.

Ломают поезда чаще всего подростки из хулиганских побуждений. А кражи, как правило, совершают с целью дальнейшей продажи.

В январе 2015 года вагоны столичных электричек очистили от более чем 500 граффити. Кроме того, сервисные службы заменили в пригородных поездах 326 разбитых стекол, в том числе одно лобовое, а также восстановили 824 поврежденных мягких дивана.

На восстановление испорченных составов израсходовали более 1,7 миллиона рублей. Среди прочего, четверть миллиона потратили на замену ручек и замков переходных дверей, ручек диванов, светильников и багажных полок.

При этом больше всего денег потратили на восстановление электричек, приписанных к депо Перерва, Домодедово и Железнодорожная.