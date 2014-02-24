Вандалы в прошлом году нанесли ущерб электричкам на 64 миллиона рублей

Ущерб от действий вандалов в пригородных электричках за прошлый год составил более 64 миллионов рублей, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

"Более трети от этой суммы - 22 млн рублей, пришлось затратить на восстановление разбитых вагонных окон. В результате противоправных действий пришлось заменить 16 тысяч стекол. Причем 410 стекол было восстановлено в кабинах машинистов" - рассказал глава министерства Александр Зайцев.

По его словам, еще порядка 16,5 миллионов рублей было потрачено на восстановление поездов, разрисованный граффити.

Кроме того, восстановлено 19 тысяч диванов в салонах вагонов и установлены новые поручни. На эти цели потрачено 14,5 миллионов рублей.

В пресс-службе призвали пассажиров бережно относится к подвижному составу и незамедлительно сообщать по устройству экстренной связи о совершаемых актах вандализма. Ведь зачастую от разбитых стекол и сломанных поручней страдают сами жители региона.