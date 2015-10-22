У электрички Москва – Голутвин появилась дополнительная остановка

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Электричка Москва – Голутвин Казанского направления будет останавливаться на станции Конобеево с 23 октября, сообщает пресс-служба МЖД.

Вечерний ускоренный электропоезд № 7110, который отправляется с Казанского вокзала в 19 часов, теперь по пятницам будет останавливаться на платформе Конобеево в 20.15 часов.

Напомним, с 19 октября маршрут электропоезда № 6380 Москва – Крюково отправлением с Ленинградского вокзала в 23.31 продлен до станции Клин. Ранее из-за запуска скорых электропоездов "Ласточка" он был сокращен.

Помимо этого, Центральная пригородная пассажирская компания рассматривает вопрос о восстановлении маршрута Москва – Дмитров с отправлением в 23.48 часа, который был сокращен до станции Лобня.

Более подробную информацию об изменениях расписания движения пригородных электропоездов можно узнать на информационных стендах на железнодорожных станциях и вокзалах, а также на сайтах ЦППК, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, специализированных порталах: Яндекс.Расписание и ТУ-ТУ.ру.

По интересующим вопросам можно также обращаться по телефону Единого информационно-сервисного центра "РЖД": 8-800-775-00-00.