С 27 по 31 октября меняется расписание электричек на Ленинградском направлении

Фото: M24.ru/ Алексей Филиппов

С 27 по 31 октября из-за ремонта частично изменится расписание движения пригородных поездов на участке Москва - Тверь (Конаково), сообщает министерство транспорта Московской области.

В частности, с 28 по 30 октября отменяются электрички Москва-Клин (отправлением 13.34), Москва - Конаково (отправлением 11.18), Москва - Крюково (отправлением 10.55 и 13.49), Клин - Москва (отправлением 10.44), Крюково - Москва (отправлением 09.46, 10.16 и 11.05). С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте подмосковного минтранса.

"Проведение реконструкции и ремонта железнодорожной инфраструктуры Подмосковья необходимо для обеспечения рабочего состояния и надлежащей пропускной способности пригородных железных дорог и электричек", – сообщил министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

С информацией об изменениях в расписании можно также ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах, на сайтах министерства транспорта Московской области, Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний, а также по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД: 8-800-775-00-00.