Движение отмененных электричек на Ленинградском направлении восстановят 1 мая

С 1 мая 2015 года будет восстановлено движение электричек на участке Москва – Тверь (Конаково) на Ленинградском направлении. Пригородные поезда были временно отменены в связи с реконструкцией и ремонтом железнодорожных путей, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области со ссылкой на главу ведомства Александра Зайцева.

Восстанавливается движение следующих пригородных электропоездов:

На направлении Москва – Тверь:

На направлении Тверь – Москва:

Так электрички № 6324 Останкино – Крюково отправлением в 9.11, № 6708 Останкино – Тверь отправлением в 8.15 и № 6728 Останкино-Тверь отправлением в 18.15, – будут отправляться из Москвы.

На направлении Тверь – Москва: маршруты № 6703 Тверь – Останкино, отправлением в 5.10 ежедневно, № 6709 Тверь – Останкино отправлением в 6.47 ежедневно, кроме воскресенья и кроме 2,3,10 мая и № 6351 Крюково – Останкино отправлением в 17.05 по рабочим дням, – продлили до Москвы.

Кроме того у электричек № 6508 Москва – Клин (в 7.56 ежедневно), Москва – Крюково (в 8.11 по рабочим дням), № 6724 Москва – Тверь (в 17.46 ежедневно), № 6526 Москва – Клин (в 18.21 ежедневно), № 6606 Москва – Конаково (в 9.05 ежедневно), № 6726 Москва – Тверь (в 18.10 ежедневно, кроме 2, 3, 10 мая) изменится расписания движения.

Подробная информация о информация об изменении расписания опубликована на сайте Минтранса Подмосковья, а также на сайтах Центральной и Московско-Тверской пригородных Пассажирских компаний www.central-ppk.ru и www.mtppk.ru.

Напомним, в 2015 году в столичном регионе также отремонтируют 98 железнодорожных станций. С апреля по июнь компания планирует провести капитальный ремонт остановочных пунктов 14 платформ. Среди них Дмитровская, Ленинградская, Окружная, Красный Балтиец, Тимирязевская, Красный строитель и Переделкино.

Кроме того, Центральная ППК разрабатывает проектно-сметную документацию на реконструкцию остановочных пунктов Коломенское и Текстильщики. Напомним, на станциях пригородных электричек появятся мониторы с новым более удобным интерфейсом. Их планируется установить на 60 остановках железной дороги, где наблюдается крупный пассажиропоток.