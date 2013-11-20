Форма поиска по сайту

20 ноября 2013, 17:55

Транспорт

На пригородных маршрутах планируют запустить двухэтажные электрички

Фото: M24.ru

На пригородных маршрутах должны курсировать двухэтажные электрички, заявил президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, главной задачей для российских железнодорожников станет использование такой схемы для пригородных электропоездов. Якунин рассказал, что такие составы уже используются в некоторых европейских странах и в Японии. При этом, у РЖД на такие изменения нет денег, отметил он.

Глава компании также рассказал, что в составе поездов дальнего следования не планируется заменять плацкартные вагоны двухэтажными. По словам Владимира Якунина, фраза была вырвана из контекста. Он говорил о том, что двухэтажные вагоны позволят сократить стоимость проезда, и цена проезда в купе такого вагона приблизится к стоимости плацкарта.

Сроки распространения двухэтажных вагонов на "дальних" маршрутах глава компания назвать не смог. Он отметил, что нельзя сразу перейти на заказ двухэтажных вагонов, поскольку они достаточно дороги. Кроме того, далеко не весь подвижной состав можно сделать с двухэтажными вагонами.

электрички Владимир Якунин двухэтажные вагоны ж/д и вокзалы

