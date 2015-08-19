Старые пригородные электрички не будут подключать к Wi-Fi

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) не планирует оснащать Wi-Fi все пригородные электрички, сообщил Агентству "Москва" исполнительный директор компании Максим Дьяконов.

По его словам, устаревшие поезда технически невозможно подключить к беспроводному интернету. При этом все новые электрички, приобретаемые компаний, будут оборудовать Wi-Fi. В ближайший год ЦППК планирует подключить к Wi-Fi 65 новых и прошедших капитальный ремонт поездов.

"Для того, чтобы установить Wi-Fi в поезде, требуется, чтобы поезд имел определенные электрические системы, которые устанавливаются на заводе. Старые поезда этого не имеют. В этом случае надо вкладывать очень большие деньги в оборудование поезда, что неосмысленно.

Но мы планируем заменить около 400 поездов за 15 лет и все поезда, которые будут меняться, будут иметь возможность подключения к Wi-Fi. 65 поездов, которые мы выбрали, это новые поезда или те поезда, в которых это технически возможно сделать. В дальнейшем мы планируем все поступающие поезда оснащать Wi-Fi", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, пока сеть появилась в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям. Состав "бросают" на разные маршруты: пассажиры на нем могут доехать до станций "Тимирязевская", "Фили", "Голицыно", "Столбовая" и так далее.

В настоящее время бесплатный Wi-Fi есть в столичном метрополитене, также его планируют провести к остановкам общественного транспорта. Также беспроводной (платный) интернет есть в поездах "Сапсан".