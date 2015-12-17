Из-за обрыва провода встали электрички маршрута Крюково – Ленинградский вокзал

На Октябрьской железной дороге из-за обрыва высоковольтного провода встали электрички, сообщает пресс-служба ОЖД.
ЧП произошло на перегоне Сходня – Химки в 7:40. В связи с этим задерживаются поезда, курсирующие на участке Москва – Тверь.
По состоянию на 9:00 с опозданием в час следуют порядка 10 электричек, все задерживающиеся поезда проследуют без остановок на промежуточных станциях.
Также ожидаются задержки поездов, которые будут отправляться из Москвы. Специалисты ОЖД пытаются устранить неисправность.
