17 декабря 2015, 08:51

Транспорт

Из-за обрыва провода встали электрички маршрута Крюково – Ленинградский вокзал

Задерживается движение электричек на Октябрьской железной дороге

На Октябрьской железной дороге из-за обрыва высоковольтного провода встали электрички, сообщает пресс-служба ОЖД.

ЧП произошло на перегоне Сходня – Химки в 7:40. В связи с этим задерживаются поезда, курсирующие на участке Москва – Тверь.

По состоянию на 9:00 с опозданием в час следуют порядка 10 электричек, все задерживающиеся поезда проследуют без остановок на промежуточных станциях.

Также ожидаются задержки поездов, которые будут отправляться из Москвы. Специалисты ОЖД пытаются устранить неисправность.

