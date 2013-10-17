На МЖД восстановили движение поездов после аварии с автокраном

Движение поездов на Белорусском направлении восстановлено

На Московской железной дороге (МЖД) восстановили движение поездов, прерванное в результате падения автокрана на электричку. Об этом информирует управление МЧС по столице.

Как ранее сообщил телеканал "Москва 24", инцидент произошел в среду вечером в районе станции "Тестовская" Белорусского направления МЖД. По неустановленным пока причинам с железнодорожного моста грузовик упал на кабину электропоезда №6039 сообщением Подольск-Голицыно. Никто из пассажиров электрички не пострадал, а получивший легкие травмы помощник машиниста отказался от госпитализации.

"В 23.55 движение электропоездов было восстановлено", — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Сразу после аварии движение по одному из путей в районе происшествия было перекрыто. Пропуск поездов осуществлялся так называемым "вариантным графиком" по соседнему пути.