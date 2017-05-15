Два человека попали под поезд на северо-западе столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Электричка сбила двух человек на северо-западе Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в 20:36 в районе станции "Тушино" Рижского направления МЖД. По предварительным данным, двое молодых людей попали под поезд, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге. Электричка следовала из Нахабино в Люблино.

Личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По информации РИА Новости, оба мужчины погибли.

Поезд должен продолжить движение после прибытия скорой помощи. В связи со случившимся возможны отклонения в графике движения некоторых электричек.