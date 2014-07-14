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Ж/Д и вокзалы

14 июля 2014, 10:57

Расписание электричек МЖД изменится на месяц из-за ремонта

электрички поезда расписания изменения графика ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

На Московской железной дороге из-за ремонта на месяц изменится расписание ряда электричек, передает пресс-служба транспортной компании.

Так, на Казанском направлении 17, 18, 21, 22 и 23 июля выводятся из расписания несколько электропоездов, курсирующих не в часы пик. Изменения коснутся участков Москва – Люберцы-1, Гжель – Черусти и Авсюнино – Шатура. Также отменят некоторые электрички 24, 25, 28, 29, 31 июля, 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 августа на участках Москва – Люберцы-1, Москва – Куровская, Москва – Быково, Куровская – Шатура и Куровская – Гжель.

При этом некоторые поезда будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного графика, разница с расписанием составит от 5 минут до 2 часов.

Кроме того, с 21 июля по 22 августа по рабочим дням отменят две электрички на участке Кривандино – Рязановка: отправлением из Рязановки в 11:18 и отправлением из Кривандино в 14:40.

На Рижском направлении 23 и 25 июля выведут из расписания два поезда на участке Нахабино – Волоколамск: отправлением из Подольска в 08:22 и отправлением из Волоколамска в 14:18.

Изменения будут и на Горьковском направлении: в ночь с 19 на 20 июля отменят электропоезда на участке Павловский Посад – Электрогорск отправлением из Москвы в 21:24 и 22:15, а также отправлением из Электрогорска в 04:25 и 05:34. При этом несколько электричек будут отправляться и прибывать раньше или позже установленного расписания.

На Павелецком направлении по выходным дням 19, 20, 26, 27 июля, 2 и 3 августа на участках Барыбино – Кашира, Барыбино – Ступино и Жилево – Кашира уберут по два электропоезда, отклонения в расписании некоторых электричек составят от 5 до 50 минут.

Также на Киевском направлении с 21 по 30 июля по рабочим дням снимут две электрички на участке Апрелевка – Нара.

Пассажирам лучше заранее ознакомиться со всеми изменениями в графике движения поездов, подробное расписание есть на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

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