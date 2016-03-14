Форма поиска по сайту

14 марта 2016, 12:09

Транспорт

Мобильное приложение для покупки билетов на электрички появится к лету

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует запустить мобильное приложение для покупки билетов на электрички к лету.

"Приложение появится очень скоро. К лету планируем, что уже все будет готово. С его помощью пассажирам будет предоставлена возможность приобрести билет, используя мобильный телефон. Также мы хотим сделать возможность прохода через турникет с помощью телефона. То есть пассажир с его помощью сможет оплатить билет, а потом пройти в поезд и, если кассир-контролер потребует, то пассажир предъявит билет на телефоне", – цитирует Агентство "Москва" исполнительного директора ЦППК Максима Дьяконова.

Ранее о планах ЦППК запустить приложение для бронирования и покупки билетов с местами в поездах, а также билетов на электрички, заявлял гендиректор ЦППК Михаил Хромов.

