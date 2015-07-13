Путин подписал закон об изменении тарифов на электрички

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Владимир Путин подписал закон об установлении экономически обоснованных тарифов на пригородные электропоезда, сообщает пресс-служба Кремля.

Поправки вносятся в закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и направлены на формирование эффективной модели функционирования пригородных электричек.

Региональные органы власти, согласно закону, должны устанавливать экономически обоснованные уровни тарифов, сборов и платы за услуги пригородного железнодорожного транспорта, а также тарифов, оплачиваемых пассажирами.

Напомним, зимой в ряде регионов были отменены пригородные электрички из-за нехватки средств.

Так, с 1 февраля были отменены электрички в Псковской и Вологодской областях, частично – в Кировской, Тверской, Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Забайкальском крае. Под вопросом оставалась отмена пригородных электричек в Ленинградской области и Ставропольском крае.

Позже по поручению президента России сообщение было восстановлено, но вопрос с финансированием остался открытым.

По данным СМИ, в 2016 году в регионах из-за нехватки денег могут вновь начаться перебои с пригородным железнодорожным транспортом. Как рассказал РБК представитель РЖД, компания уже начала переговоры с региональными властями о договорах по финансированию пригородных электричек на 2016 год.

В этих договорах в частности будут согласовываться объемы перевозок и суммы компенсаций дочерним компаниям монополии из региональных бюджетов.