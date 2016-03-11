Пассажиры Московско-Тверской компании оформили 700 тысяч билетов через терминалы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 700 тысяч билетов оформили пассажиры Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) через терминалы самообслуживания в феврале 2016 года, сообщили в компании. Это на 13 процентов больше, чем в январе.

– Сегодня каждый второй билет на пригородный поезд на Ленинградском вокзале продается через терминал, а на станции Петровско-Разумовское доля оформленных через автоматы проездных документов достигает 45 процентов, говорится в сообщении.

Компания обслуживает пригородные пассажирские перевозки в Москве, Московской, Тверской, части Новгородской, Псковской и Ярославской областей. Всего на полигоне компании на билетопечатающие устройства приходится 38 процентов всех реализованных проездных документов.

На сегодняшний день на станциях компании установлено 187 билетопечатающих автоматов. На Ленинградском вокзале и станции Крюково пассажиры с помощью терминалов также могут приобрести абонементные билеты. В феврале здесь было оформлено 707 абонементов.

В прошлом году МТ ППК запустила проект с технологиями MasterCard, в рамках которого билеты на проезд в электричках можно записывать на банковские карты в кассах и терминалах.