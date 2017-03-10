Пригородные электрички перейдут на летнее расписание с 26 марта

Пригородные электрички Московского железнодорожного узла перейдут на летнее расписание с 26 марта, сообщает пресс-служба ЦППК.

В связи с сезонным ростом пассажиропотока изменятся периоды курсирования и маршруты следования части поездов. Дополнительно пустят 15 электричек.

Подробнее с изменениями можно будет ознакомиться на сайте компании.

Нескольким пригородным поездам Горьковского направления с 9 марта продлили маршруты и увеличили количество остановок.

Маршрут электрички Москва – Железнодорожная, которая отправляется с Курского вокзала в 18:00, продлен до Купавны. А электричка, которая раньше следовала в Москву со станции "Железнодорожная", теперь начинает маршрут из Купавны в 19:22. Оба поезда начали дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на платформах "Заря" и "Черное".

