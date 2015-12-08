Поезда из Москвы в Петербург задерживаются из-за обрыва провода

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Ряд поездов из Москвы в Санкт-Петербург задерживаются из-за обрыва контактного провода в Тверской области, сообщает пресс-служба РЖД.

Провод оборвался в понедельник вечером на перегоне Редкино – Тверь.

Всего задерживаются 12 поездов дальнего следования, время задержки может составить до двух часов. Кроме того, электрички из Твери также идут с увеличенными интервалами.

"Неисправность была устранена в 5:17 мск. С момента выявления повреждения контактной сети специалисты Октябрьской железной дороги предпринимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов. Причины произошедшего устанавливаются", – говорится в сообщении.